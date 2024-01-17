В Челябинской области для восстановления лесов вырастили 13 миллионов хвойных сеянцев

Этого хватит, чтобы засадить два городских бора в Челябинске

Челябинская область начала подготовку к новому сезону лесопосадок. Для восстановления пострадавших от пожаров и массовых вырубок территорий в питомниках региона вырастили 13 миллионов сеянцев сосны и других хвойных деревьев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В минувшем 2023 году на Южном Урале было посажено такое же количество молодых деревьев. Это позволило восстановить леса на площади 2 тысячи гектаров, что примерно вдвое больше, чем территория Городского бора в Челябинске. Помимо этого, коммерческие организации высадили 212 гектаров лесов в качестве компенсации за вырубку деревьев под строительство линейных объектов (дорог, ЛЭП и т. д.) и добычу полезных ископаемых. Еще 3,5 тысячи гектаров лесов были восстановлены естественным образом. Такие данные предоставило Главное управление лесами Челябинской области.

В ГУ лесами подчеркнули, что в 2023 году план по лесовосстановлению был увеличен на 70% по сравнению с прежними целевыми показателями. Причина — крупный лесной пожар, который случился в 2021 году в Джабык-Карагайском бору. Тогда сгорело более 4 тысяч гектаров леса.