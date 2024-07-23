В Челябинской области для сельского хозяйства внедрили коптеры

На «Дне поля» показали дрон-опрыскиватель

В Челябинской области для сельского хозяйства стали применять возможности БПЛА. Новый комплекс с дроном-опрыскивателем показали гостям «Дня поля» и губернатору Алексею Текслеру.

Первый дрон вылетает над полем и фиксирует сорняки или вредителей. Затем на проблемные точки отправляют второй дрон, который распрыскивает препараты для борьбы с ними.

Летательный аппарат можно применять и для удобрений. Такие комплексы хозяйства региона стали не только покупать, но и арендовать.

Сегодня, 23 июля, в Нагайбакском районе проходит «День поля» — крупнейшая сельскохозяйственная выставка Челябинской области, которая является традиционной площадкой для делового общения в аграрной отрасли и входит в событийный ряд региона, отражая роль аграрного комплекса в развитии экономики.

