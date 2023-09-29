В Челябинской области для посевной кампании — 2024 разработают меры господдержки

Алексей Текслер рассказал о работе аграриев заместителю министра сельского хозяйства РФ

После закрытия XI Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО полпред президента на Урале Владимир Якушев провел заседание Совета по ситуации в АПК макрорегиона. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Алексей Текслер доложил о ситуации с уборкой урожая на Южном Урале, а также обозначил планы на следующую посевную кампанию. В целом Урал хорошо справляется, но в этом году работу затрудняют экономические факторы. В заседании также принял участие замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Владимир Якушев отметил, что погода усложнила ситуацию с уборкой урожая. Трудности возникли и в экономике: падение цен на зерно, повышение ключевой ставки, вызвавшее удорожание кредитов, повышение стоимости горюче-смазочных материалов. Все эти проблемы уже решают на федеральном уровне. Правительство РФ выделит 45 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев, есть решения по ГСМ, которые помогут развернуть цены на топливо. Андрей Разин добавил, что, несмотря на сложности, уральцы внесли большой вклад в продовольственную безопасность страны. Особенно это показал прошлый год, ставший рекордным в сельском хозяйстве.





«К примеру, были достигнуты рекордные урожаи масличных в Курганской и Челябинской областях. И в целом аграрии УрФО внесли значительную лепту в общий урожай страны, который стал рекордным за всю историю. Сейчас у аграриев округа в активной фазе уборочная кампания. Погода вносит неблагоприятные коррективы. Тем не менее, несмотря на снижение урожайности, мы на сегодня намолотили в УрФО примерно 4,4 млн тонн зерна. Это сопоставимо с уровнем уборки прошлого года. Работы не останавливаются нигде», — заявил замминистра сельского хозяйства.

Губернатор Алексей Текслер обозначил, что в этом году южноуральцы соберут около 2 млн тонн зерна. И это будет сделано даже в условиях отставания темпов уборки, которые были вызваны дождями. Часть не убранного пока зерна, которое уже проросло в колосе, отправится на фураж для животноводства. Качество зерна в новом урожае снизилось, что может сказаться и на заготовке семян для посевной кампании следующего года. Этот дефицит компенсируют урожаем прошлого года и мерами государственной поддержки.





«Сегодня нет сомнений, что основные задачи продовольственной безопасности региона будут выполнены. Этому способствует господдержка и, в первую очередь, — инвестиции и стремление самих аграриев к эффективному современному производству», — резюмировал глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер попросил полпреда президента в УрФО и федеральный Минсельхоз продлить льготные кредиты для аграриев. Объем такого кредитования по краткосрочным займам уже достиг 11,5 млрд рублей. В регионе стабилизировали и начали снижаться цены на ГСМ, идет техническое перевооружение отрасли и строительство новых производств. Речь в том числе идет о семенных заводах и зернохранилищах. Область на эти цели выделила в этом году 490 млн рублей, а в целом региональный АПК получил 1,34 млрд рублей в дополнение к мерам федеральной поддержки.