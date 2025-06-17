В Челябинской области предупредили о возможных перебоях мобильной связи

Проводная связь работает в обычном режиме

Жителям Челябинской области стоит быть готовыми к временным изменениям в работе мобильной связи, сообщает министерство общественной безопасности региона. В отдельных районах региона могут принимать меры безопасности, что скажется на скорости передачи данных мобильного интернета.

При этом специалисты уверяют, что голосовая связь, а также проводной интернет и Wi-Fi продолжают функционировать в привычном режиме, без сбоев и ограничений. Это позволит сохранять стабильную связь и доступ к необходимым сервисам.

Власти региона обращаются к жителям с просьбой сохранять спокойствие, внимательно следить за официальными сообщениями. Обо всех экстренных ситуациях можно оперативно сообщать по единому номеру 112.