В Челябинской области диспансеризацию прошли 1,2 млн человек

На медосмотры сходила треть населения региона

Диспансеризацию в Челябинской области прошли 1,2 миллиона человек. Динамика показывает результаты лучше прошлого года: на медосмотры сходили 42,4% южноуральцев от общего плана. Об этом на совещании с главами муниципалитетов сообщил губернатор Алексей Текслер.

Самые высокие показатели в Кизильском, Октябрьском, Пластовском, Красноармейском, Агаповском и Верхнеуральском округах. В число отстающих вошли Катав-Ивановский округ и Верхний Уфалей. Им губернатор поручил активизировать работу с населением.

«Необходимо выстраивать взаимодействие с работодателями, организовывать обследование трудовых коллективов. Не надо тянуть до последнего, откладывать этот вопрос на осень. Там будут уже другие приоритетные задачи, в том числе сезонная вакцинация», — подчеркнул глава региона.

Напомним, диспансеризация входит в национальные цели, поставленные президентом, точнее в приоритетное направление «народосбережение». Так, в Челябинске диспансеризация спасла жизнь 59‑летнему преподавателю. После обследования его направили на операцию в кардиоцентр.