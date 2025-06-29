В Челябинской области директора лагеря оштрафовали за нарушение санитарных норм

Выявлены и другие недочеты

Прокуратура Верхнего Уфалея выявила нарушения при проверке организации детского отдыха в оздоровительном лагере «Аракуль», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что детские игровые площадки оборудованы с нарушениями законодательства. Кроме того, в лагере нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

От директора лагеря потребовали устранить выявленные нарушения. Кроме того, в его отношении составили протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП РФ).

Ход устранения поставлен на контроль.