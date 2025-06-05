В Челябинской области действует около 80 мер социальной поддержки семей

Только в прошлом году на них направили более 45 миллиардов рублей

Челябинская область должна стремиться к повышению рождаемости, чтобы выйти на принципиально иную демографическую траекторию. А для этого регион должен создать комфортные условия жизни для семей, заявил в своем обращении к Заксобранию региона губернатор Алексей Текслер.

«Именно в семье от поколения к поколению передаются наши ценности, закладывается характер, а это самое важное. В 2024 году на социальную поддержку семей направлено более 45 миллиардов рублей. Сейчас в Челябинской области для семей с детьми действует почти 80 мер социальной поддержки, которые ежегодно индексируются», — подчеркнул глава региона.

Отдельные меры поддержки являются уникальными. Одна из них — студенческий семейный капитал в размере 1 миллиона рублей. Только в этом году область планирует поддержать около 100 студенческих семей с детьми. Помимо этого, установлены единовременная выплата до 1,5 миллиона рублей на приобретение автотранспорта для семей с большим количеством детей, ежемесячная выплата на оплату проезда на каждого ребенка из многодетных семей, ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе.

Дети с инвалидностью получают сертификаты или компенсацию за оплаченные услуги по реабилитации и оздоровлению. С 2024 года их можно использовать для приобретения технических средств реабилитации и оплаты комплектующих для системы восстановления слуха.

При выписке из роддома каждой маме вручают подарок для новорожденного от региона.

«И конечно, мы помним и чтим наше старшее поколение. Утвердили региональный знак отличия „Семейное счастье“ для пар, проживших вместе больше 50 лет. Это особенная дань уважения семьям, которые являются примером для окружающих», — добавил Алексей Текслер.

Регион стал участником проекта «Вызов», который направлен на сокращение социального сиротства. С 2024 года более 500 ребятишек уже покинули социальные учреждения и вернулись в кровные или замещающие семьи.

«Один из важнейших результатов нашей семейной политики — количество многодетных семей. За год таких семей стало на 5,5 тысячи больше. Крепкие многодетные семьи — это не только символ надежды и любви, это основа основ. Именно поэтому наша социальная политика, все усилия по развитию региона направлены на рост числа семей с детьми, особенно многодетных, их благополучие. Это безусловный приоритет», — отметил Текслер.

Губернатор также отметил, что за последние шесть лет благодаря реализации национальных проектов в регионе построено 62 новых детских сада, 16 школ, открыты 123 «Точки роста», 19 «Кванториумов» и IT-кубов. Введено в действие почти 11 миллионов квадратных метров жилья.