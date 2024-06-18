В Челябинской области девять остановок на железной дороге получат названия

На билетах их начнут указывать с 21 июня

Сразу девять остановочных пунктов (ОП) на Южно-Уральской железной дороге получат названия. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, их выбирали по мнению местных жителей и с учетом расположенных рядом объектов.

Сразу три станции переименуют на участке Чурилово — Нижняя. Остановочный пункт 143‑й километр получит название «Компрессорный завод», ОП 145‑й километр переименуют в «Песочные карьеры», а ОП 148‑й километр — в «Тракторосад».

Остановочный пункт 2092‑й километр на участке Полетаево I — Челябинск-Главный получит название «Спутник», а ОП 2109‑й километр на участке Челябинск-Главный — Чурилово назовут «Переездный».

Еще четыре остановочных пункта переименуют на участке Челябинск-Главный — Еманжелинск. ОП 4‑й километр станет «Парком Б», ОП 5‑й километр переименуют в «Локомотив». Путевой пост 10‑й километр получит название «Янтарь», а путевой пост 7‑й километр — «Станционный».

Новые названия остановочных комплексов будут прописывать в билетах с 21 июня.