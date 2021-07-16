В Челябинской области детям-туристам рассказали, как строить шалаш

Ребята посетили «Черную скалу»

В Челябинске продолжается туристический проект «Тропами Таганая». Он направлен на социальную адаптацию воспитанников социально-реабилитационного центра Курчатовского района. Первый поход состоялся на «Черную скалу», где ребятам рассказали, как строить шалаш и вести себя при встрече с дикими животными, рассказали в пресс-службе администрации города Челябинска.

Проект «Тропами Таганая» работает на средства фонда президентских грантов и благотворительного фонда «Шаг» совместно с социально — реабилитационным центром Курчатовского района города Челябинска. Первый поход по парку «Таганай» включал в себя экологическую тропу начального уровня сложности. Дети прошли «Черную скалу» длиной 1 километр, во время которой им провели экскурсию по парку. В походе экскурсовод рассказал, как строить шалаш, как выжить в лесу и как вести себя при встрече с дикими животными.

«Проект „Тропами Таганая“ дает детям возможность соприкоснуться с уникальной природой родного края и посредством туристического досуга решить такие важные задачи, как адаптация и социализация ребят», — считает заместитель директора по воспитательной работе центра Анна Безикова.

В конце похода туристы посетили Краеведческий музей города Златоуста и волонтерскую поляну на центральной усадьбе.