В Челябинской области детям с целиакией предлагают выплачивать по 5 тысяч рублей

Пособие на спецпитание хотят начислять каждый месяц и индексировать — каждый год

Законопроект о помощи детям с целиакией направлен в Заксобрание Челябинской области. Документ разработан министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера и предполагает ежемесячные выплаты на покупку питания без глютена, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«С этого года мы начали выплачивать пособие на спецпитание для детей, которые болеют фенилкетонурией. По целиакии приняли аналогичное решение. Но вопрос более сложный, он связан с тем, что необходимо и в наших школах обеспечить специальную диету для таких детей. Соответствующие поручения даны», — пояснил Алексей Текслер.

В Челябинской области проживают 240 детей с целиакией, которым жизненно необходимо соблюдение безглютеновой диеты. Размер выплаты на покупку такого питания составит 5 тысяч рублей каждый месяц. В бюджете области на 2022 год на эти цели уже запланировано более 14,5 млн рублей.

Планируется, что с 2023 года ежемесячная выплата будет индексироваться.

О сложностях, с которыми сталкиваются родители детей, страдающих целиакией, Первое областное информагентство рассказало в отдельном большом материале.

