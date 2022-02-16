Законопроект о помощи детям с целиакией направлен в Заксобрание Челябинской области. Документ разработан министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера и предполагает ежемесячные выплаты на покупку питания без глютена, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«С этого года мы начали выплачивать пособие на спецпитание для детей, которые болеют фенилкетонурией. По целиакии приняли аналогичное решение. Но вопрос более сложный, он связан с тем, что необходимо и в наших школах обеспечить специальную диету для таких детей. Соответствующие поручения даны», — пояснил Алексей Текслер.
В Челябинской области проживают 240 детей с целиакией, которым жизненно необходимо соблюдение безглютеновой диеты. Размер выплаты на покупку такого питания составит 5 тысяч рублей каждый месяц. В бюджете области на 2022 год на эти цели уже запланировано более 14,5 млн рублей.
Планируется, что с 2023 года ежемесячная выплата будет индексироваться.
О сложностях, с которыми сталкиваются родители детей, страдающих целиакией, Первое областное информагентство рассказало в отдельном большом материале.