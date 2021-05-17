В Челябинской области детям разрешили не носить на уроки школьную форму

Послабление сделали на время жары

В Челябинской области из-за аномальной жары многие родители обеспокоены тем, что дети вынуждены посещать школу в форме. Из-за дресс-кода ребенок вынужден надевать одежду, в которой некомфортно при +33°.

«У дочери форма сшита из плотной ткани, внутри шелковый подклад. Под пиджак нужна рубашка, юбку не наденешь без колготок — неприятно. В форме сейчас очень жарко, как ребенок должен провести в ней целый день?» — рассказала корреспонденту Первого областного информационного агентства мама второклассницы из Челябинска Наталья.

В некоторых учебных заведениях уже ввели послабления в дресс-коде из-за аномальной жары. Теплые пиджаки, юбки и брюки разрешили не надевать.

«Учительница прислала сообщение родителям, в котором подчеркнула, что дети могут прийти на уроки в легкой одежде. Заменили форму на легкие вещи», — отметила мама еще одной второклассницы Ирина.

В пресс-службе министерства образования и науки региона отметили, что выбор одежды для ребенка — за родителями.

«Если ребенку неудобно в школьной форме, то можно одеть его легче. Рубашки и брюки, юбки из натуральных тканей. В первую очередь мы должны думать о том, чтобы детям было комфортно», — рассказали корреспонденту Первого областного информационного агентства в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.

В ближайшие дни в Челябинской области сохранится аномальная жара. Температура может подняться до +36°.