В Челябинской области детям бойца помогли избежать детдома перед Новым годом

Семья обратилась к детскому омбудсмену

За несколько дней до Нового года в одной семье Челябинской области случилась тревожная ситуация. Военнослужащий, опекавший двоих детей, должен был 9 января отбыть к месту службы. После развода его бывшая супруга отказалась от статуса опекуна. Без срочного оформления новых документов ребята могли попасть в детский дом. О ситуации рассказала уполномоченный по правам ребенка региона Евгений Майорова.

На помощь мужчине готова была прийти его родная сестра. Однако стандартная процедура оформления постоянного опекунства, с обучением и сбором справок, занимает недели. Пройти этот путь до конца новогодних каникул было нереально.

Благодаря оперативному взаимодействию органов опеки Сосновского округа и Министерства социальных отношений региона, для детей нашлось решение. На основании закона, который позволяет в срочных случаях назначать временного опекуна, сестра мужчины получила этот статус на шесть месяцев.

Это решение стало настоящим новогодним чудом для всей семьи. Теперь дети встретят праздники в родном доме с любящей тетей. А у их отца есть время и возможность спокойно уехать служить. В течение полугода все формальности окончательно урегулируют для оформления постоянного опекунства.