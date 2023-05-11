В Челябинской области дети всех участников СВО получат бесплатное питание в школах

Власти расширили категорию получателей этой льготы

Депутаты регионального Заксобрания одобрили в трех чтениях новую меру поддержки для детей участников специальной военной операции. Ребята, чьи родители защищают Родину, могут рассчитывать на бесплатное двухразовое горячее питание в школе. До этого такая льгота уже существовала, но только для детей мобилизованных южноуральцев. Теперь же список получателей такой помощи расширили, передает корреспондент Первого областного информагентства.

«Данный законопроект подготовлен в целях расширения категории получателей мер социальной поддержки. Мы принимали решение о бесплатном горячем питании для наших школьников 5—11 классов, члены семьи которых участвовали в СВО и были призваны по мобилизации. Сейчас эта категория расширяется на добровольцев и контрактников», — объяснил в своем докладе министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Председатель ЗСО Александр Лазарев подчеркнул, что изменения в законе очень важные и он крайне необходим на сегодняшний день. После этого областные парламентарии единогласно приняли законопроект сразу в трех чтениях.

Региональные власти не ограничились лишь этой помощью. В конце марта был принят новый пакет мер социальной поддержки как самих бойцов, так и членов их семей. Теперь им положены единоразовые выплаты, помощь в газификации жилья, компенсации расходов на образование и многое другое. ИА «Первое областное» ранее приводило полный список всех льгот и условия их получения.



Также недавно губернатор Алексей Текслер заявил, что в Челябинске этим летом откроется комплексный центр реабилитации для бойцов СВО. Туда смогут обратиться все, кто вернулся из зоны боевых действий, причем по любому возникшему вопросу.