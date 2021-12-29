В Челябинской области дети с заболеваниями получат специальные сладости и игры к Новому году

Во все территории региона направят более 100 тонн подарков

В Челябинской области маленькие южноуральцы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, начали получать новогодние подарки. В этом году около 50 миллионов было направлено из областного бюджета на покупку 177 тысяч подарков, сообщили в министерстве социальных отношений региона.

Губернаторские подарки предназначены для детей от года до 15 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, дети погибших военнослужащих и другие категории. Большинство из них получат традиционные сундучки со сладостями.

Ребята с заболеваниями, требующими специализированного питания (аутизм, целиакия, сахарный диабет, фенилкетонурия), получают особые подарки. Для них подготовлены специализированные кондитерские изделия, наборы кубиков и настольные игры.

Ирина Скутина пришла за подарками для своих дочерей. По состоянию здоровья средней дочке вместо сладкого сундучка вручили игру.

«Интересная игра, я про нее раньше слышала, мы с друзьями несколько раз играли, но у меня такой не было. Я вообще люблю настольные игры. У меня есть „Джанго“, „Домино“ и прочие. А теперь и „Воображарий“ появился в коллекции», — радуется подарку девочка Вика.

Напомним, получить подарки можно в территориальных управлениях соцзащиты по месту жительства.