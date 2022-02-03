В Челябинской области дети с сахарным диабетом первого типа получат датчики измерения глюкозы крови

Аппарат позволяет оценивать состояние непрерывно

В 2022 году все дети с сахарным диабетом первого типа, проживающие в Челябинской области, получат датчики для непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Технику купят за счет бюджета Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Измерять уровень глюкозы в крови детям приходится постоянно: перед едой и после еды, перед сном и физическими нагрузками, а еще — ночью. Это необходимо, чтобы правильно рассчитать дозу инсулина. Новые датчики не заменят обычные способы контроля полностью, но значительно упростят эту работу.

«Мы одни из первых регионов в России обеспечиваем детей такой техникой за счет областного бюджета. Стандарт по лечению детей с диабетом вышел только в 2021 году. Правительство Челябинской области приняло решение выделить 126 миллионов рублей на приобретение датчиков. Средства из федерального бюджета в настоящее время пока не заложены ни в один нормативно-правовой акт. Закупки уже начаты с начала января. После проведения всех мероприятий мы ожидаем поступление в регион», — говорит начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева.

В первом полугодии 2022 года раздавать датчики будет Челябинская областная детская клиническая больница. Здесь же маленьких пациентов и их родителей научат работать с новыми аппаратами.

Получить подробную информацию о таких датчиках можно у эндокринолога по месту жительства.

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе зарегистрированы 1017 детей с сахарным диабетом первого типа. За счет бюджета им уже выдают современные инсулины и аппараты для их введения.