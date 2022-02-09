В Челябинской области детей в лагере кормили некачественной мясной продукцией

Организацию привлекли к административной ответственности

В Златоусте Челябинской области в детском лагере детей на протяжении полугода кормили мясной продукцией, документы на которую у поставщика отсутствовали. По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Ведомство установило, что 20 и 28 декабря 2021 года детский лагерь, расположенный в Златоусте, принимал от местного предпринимателя мясную продукцию без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а затем кормил этой продукцией детей.

«Также установлено, что ответственные должностные лица детского лагеря в течение полугода, то есть с июня 2021 года, принимали небольшие партии такой продукции без учета требований законодательства: без проведения процедуры идентификации продукции, установления сроков ее годности. Качество и безопасность принимаемой продукции также не проверялись», — уточнили в ведомстве.

При этом руководство лагеря доверяло ответственным за прием продукции и не проверяло их деятельность.

В результате юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»). Индивидуального предпринимателя, который поставлял продукцию без документов, заблокировали в автоматизированной системе для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль ФГИС «Меркурий».