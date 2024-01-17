В Челябинской области десятерым иностранцам аннулировали трудовые патенты

Мигранты обязаны покинуть РФ в течение трех дней

Сотрудники управления по вопросам миграции аннулировали 10 трудовых патентов иностранным гражданам, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Патенты аннулированы в связи с принятием решений о запрете въезда в Российскую Федерацию за уклонение от уплаты административных штрафов и выдворение», — прокомментировали в ведомстве.

С начала года аннулировано в два раза больше патентов, чем в январе 2023 года. Мигранты с аннулированными документами обязаны покинуть Россию в течение трех дней, в противном случае они будут депортированы.

В прошлом году РФ покинули более 400 иностранцев с аннулированными патентами.