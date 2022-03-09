В Челябинской области депутаты усилят контроль за ценами на основные товары

Поручение дал председатель ЗСО Александр Лазарев

В Челябинской области состоялось аппаратное совещание Законодательного собрания. Председатель Александр Лазарев дал ряд поручений своим заместителям и руководителям комитетов. Одно из них — усилить контроль за ценообразованием на основные категории товаров.

«Считаю своевременным напомнить представителям предпринимательского сообщества о социальной ответственности, недопустимости роста цен на товары и продукты первой необходимости. Предлагаю усилить депутатский контроль за ценообразованием на основные категории товаров. Наша задача — защищать права граждан. Сейчас, как никогда, необходимо находиться в постоянном, прямом диалоге с людьми», — подчеркнул Александр Лазарев.

Также он поставил задачу теснее работать с профильными министерствами областного правительства и находиться в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом.