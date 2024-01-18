В Челябинской области депутат открыл горячую линию по вопросам очистки крыш

Жители региона могут обратиться напрямую к Алексею Беседину

«Благодаря подписчикам у меня собралась уже целая коллекция сосулек и сугробов самой разной величины. Друзья, если ситуация с очисткой крыш и козырьков балконов не решается через управляющую компанию — пишите мне на почту chel@ldpr. ru»,

— отмечает Алексей Беседин.