Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Челябинской области Алексей Беседин открыл горячую линию по очистки крыш, балконов от снега и сосулек. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата, очистка крыш — это обязанность управляющих компаний. Они являются общим имуществом в многоквартирном доме и их обязаны поддерживать в надлежащем состоянии.
«Благодаря подписчикам у меня собралась уже целая коллекция сосулек и сугробов самой разной величины. Друзья, если ситуация с очисткой крыш и козырьков балконов не решается через управляющую компанию — пишите мне на почту chel@ldpr. ru», — отмечает Алексей Беседин.
Также он напомнил, что по действующему законодательству если балконы остеклены, сооружены козырьки и выносы, значит, владельцы квартир должны убрать снег сами.
Напомним, что управляющие компании Златоуста и Миасса пренебрегают очисткой крыш домов от наледи и сосулек. К такому выводу пришли инспекторы ГЖИ Челябинской области, побывавшие в горнозаводской зоне с проверкой по жалобам местных жителей.
Челябинские УК обещали расчистить крыши от снега и сосулек к концу недели. В рейд по областному центру отправился вице‑губернатор Сергей Шаль. Неубранные ледяные наросты могут обернуться крупным штрафом.
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