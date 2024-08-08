Алексей Текслер в четверг, 8 августа, дал старт конкурсу грантов губернатора для НКО 2024 года, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. С учетом софинансирования Фонда президентских грантов в этом году на поддержку проектов южноуральцев будет направлено более 290 миллионов рублей.
Алексей Текслер отметил вклад некоммерческих организаций в помощи пострадавшим от паводка.
«События последних недель в очередной раз доказали, какую важную роль в жизни Челябинской области играет некоммерческий сектор. С первых дней паводка вместе с органами власти и спасателями на помощь жителям пришли наши общественные организации. Помогали питьевой водой и продуктовыми наборами, вещами. И многим другим», — отметил глава региона.
Напомним, что ранее руководство Челябинской области сделало осознанную ставку на поддержку и развитие НКО, активных граждан, и не зря.
«Уже несколько лет проводим конкурс грантов губернатора. Это больше тысячи важных для людей проектов по всей нашей области. Мы продолжаем эту поддержку. Если у вас есть идеи, инициативы, которые вы хотите воплотить в жизнь, обратите внимание на очередной конкурс губернаторских грантов», — обратился к активистам Алексей Текслер.
Заявки можно подать по 13 грантовым направлениям:
• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
• поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные ст. 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
• поддержка проектов в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
• выполнение функций ресурсного центра поддержки СОНКО (для НКО);
• развитие институтов гражданского общества.
Заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронной форме на портале грантыгубернатора74.рф. Там же размещено положение о конкурсе. Прием заявок завершится 10 сентября. Для независимой экспертизы представленных проектов будет привлечено более 50 федеральных экспертов. Итоги конкурса для НКО будут подведены не позднее 30 октября 2024 года, а реализация поддержанных инициатив начнется уже с 1 декабря.