В Челябинской области дан старт конкурсу грантов губернатора для НКО 2024 года

Оформить заявки помогут в фонде поддержки гражданских инициатив

Алексей Текслер в четверг, 8 августа, дал старт конкурсу грантов губернатора для НКО 2024 года, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. С учетом софинансирования Фонда президентских грантов в этом году на поддержку проектов южноуральцев будет направлено более 290 миллионов рублей.

Алексей Текслер отметил вклад некоммерческих организаций в помощи пострадавшим от паводка.

«События последних недель в очередной раз доказали, какую важную роль в жизни Челябинской области играет некоммерческий сектор. С первых дней паводка вместе с органами власти и спасателями на помощь жителям пришли наши общественные организации. Помогали питьевой водой и продуктовыми наборами, вещами. И многим другим», — отметил глава региона.

Напомним, что ранее руководство Челябинской области сделало осознанную ставку на поддержку и развитие НКО, активных граждан, и не зря.

«Уже несколько лет проводим конкурс грантов губернатора. Это больше тысячи важных для людей проектов по всей нашей области. Мы продолжаем эту поддержку. Если у вас есть идеи, инициативы, которые вы хотите воплотить в жизнь, обратите внимание на очередной конкурс губернаторских грантов», — обратился к активистам Алексей Текслер.

Заявки можно подать по 13 грантовым направлениям:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные ст. 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

• охрана окружающей среды и защита животных;

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

• выполнение функций ресурсного центра поддержки СОНКО (для НКО);

• развитие институтов гражданского общества.

Заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронной форме на портале грантыгубернатора74.рф. Там же размещено положение о конкурсе. Прием заявок завершится 10 сентября. Для независимой экспертизы представленных проектов будет привлечено более 50 федеральных экспертов. Итоги конкурса для НКО будут подведены не позднее 30 октября 2024 года, а реализация поддержанных инициатив начнется уже с 1 декабря.