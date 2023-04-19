В Челябинской области дали старт поисковым экспедициям «Вахта Памяти»

Торжественный митинг в честь 10‑летия движения открыли у мемориала Вечный огонь

В Челябинске в среду, 19 апреля, состоялся торжественный митинг в честь открытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2023». Более 100 студентов и учащихся старших классов открыли поисковый сезон построением у Вечного огня на Бульваре Славы. Уже сегодня первые отряды отправились в экспедиции в Новгородскую область. 2023 год стал юбилейным, десятым, для поискового движения на Южном Урале, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Более 100 бойцов южноуральских отрядов открывают сегодня поисковый сезон. Активисты движения со всех уголков области собрались на Бульваре Славы у мемориала Вечный огонь. Среди бойцов — студенты и учащиеся старших классов, новички и опытные поисковики, которые уже не представляют летний период без поездок в разведки и экспедиции.

Алина Саитова из Сосновского района уже четвертый год занимается в поисковом отряде «Авангард». Еще будучи школьницей, она увлеклась историей и теперь с предвкушением ждет начала новой экспедиции. Пока на счету Алины две поездки: в Ленинградскую область в 2019 году и вторая международная экспедиция на Западный фронт, Варшавское шоссе, в 2021 году.

«Это незабываемые впечатления от находок. Каждую гильзу, каждый осколочек рассматриваешь и понимаешь, что 70 лет эти артефакты пролежали в земле. Но главная задача — найти бойца. Хотя иногда мы думаем: если не находим, то, может, больше осталось в живых», — отмечает Алина.

Памятные вещи, оставшиеся от бойца Великой Отечественной войны Михаила Евдовича Горбылева, передадут поисковики верхнеуфалейского отряда «Память» родственникам из Кургана. В числе находок — часы, на оборотной стороне которых выгравировано имя бойца. Поисковикам предстояло найти его потомков, которые, кстати, считали его без вести пропавшим почти 80 лет.

«На счету нашего отряда поднято более 30 бойцов, четырем установили имена. В 2018 году мы ездили в Новгородскую область, в местность Чудово, где подняли самолет и установили имя летчика. Затем в ходе Международной военно-исторической экспедиции „Волховский фронт“ нашли медальоны, установили родственников погибших бойцов и увезли медальоны им. А сегодня будем вручать вот эти часы», — рассказывает руководитель отряда «Память» Валима Жигаева.

21 апреля отряд «Память» отправляется в Ленинградскую область, урочище Гайтово, где на рубежах обороны Ленинграда вся поверхность испещрена десятками тысяч воронок, окопов, ячеек, блиндажей. На месте ребята восстанавливают историческую справедливость, предавая земле со всеми почестями останки солдат.

О важной миссии сегодня у Вечного огня говорили и почетные гости торжественного митинга. Ребят приветствовала начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина и председатель Совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу.