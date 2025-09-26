В Челябинской области начинается отопительный сезон. Тепло дали уже 15 городским округам, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.
В список муниципалитетов, где жители уже ощущают тепло в своих домах, вошли:
• Верхний Уфалей
• Карабаш
• Катав-Ивановск
• Коркино
• Куса
• Кыштым
• Нязепетровск
• Озерск
• Октябрьский
• Пласт
• Сатка
• Снежинск
• Трехгорный
• Усть-Катав
• Чесма
В целом по региону к теплоснабжению подключили более 1500 соцобъектов и свыше 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Обеспечивать тепло в домах будет 345 котельных.
Полностью отопление во всех городских округах Челябинской области планируется подключить к началу октября. В МинЖКХ также напоминают, что главы муниципалитетов самостоятельно решают, когда дать тепло. Они отталкиваются от средней температуры воздуха — она должна быть ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Приоритет подачи тепла отдается соцобъектам.