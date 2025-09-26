В Челябинской области дали отопление 15 муниципалитетам

Подключение тепла планируют завершить в начале октября

В Челябинской области начинается отопительный сезон. Тепло дали уже 15 городским округам, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

В список муниципалитетов, где жители уже ощущают тепло в своих домах, вошли:

• Верхний Уфалей

• Карабаш

• Катав-Ивановск

• Коркино

• Куса

• Кыштым

• Нязепетровск

• Озерск

• Октябрьский

• Пласт

• Сатка

• Снежинск

• Трехгорный

• Усть-Катав

• Чесма

В целом по региону к теплоснабжению подключили более 1500 соцобъектов и свыше 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Обеспечивать тепло в домах будет 345 котельных.

Полностью отопление во всех городских округах Челябинской области планируется подключить к началу октября. В МинЖКХ также напоминают, что главы муниципалитетов самостоятельно решают, когда дать тепло. Они отталкиваются от средней температуры воздуха — она должна быть ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Приоритет подачи тепла отдается соцобъектам.