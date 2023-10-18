В Челябинской области дачные электрички перевезли 73 тысячи пенсионеров-садоводов

Специально для них курсировали дополнительные поезда

С 1 мая по 15 октября 2023 года в Челябинской области 73 тысячи пенсионеров воспользовались льготами на железнодорожном транспорте, чтобы доехать до своих садовых участков. Такие данные опубликовала пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Перевозчик отмечает, что наиболее популярными направлениями для поездок летом стали Челябинск — Миасс — Златоуст, Челябинск — Карталы и Челябинск — Еманжелинск. В дачный сезон для пенсионеров-садоводов действовала ежегодная скидка в размере 70% на абонементные билеты.

Ежегодно специально для садоводов в Челябинской области назначаются дополнительные электропоезда и остановки. Например, в этом году курсировали четыре «дачные» электрички. С 16 октября они ушли на зимние каникулы.