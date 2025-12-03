В Челябинской области чтят память пропавших на полях сражений солдат

Их имена неизвестны, но подвиги не забыты

Сегодня, 3 декабря, в День неизвестного солдата в России вспоминают защитников Родины, которые пропали без вести во время военных конфликтов и локальных вооруженных противостояний. Их имена неизвестны, но подвиги — навсегда в истории.

«Сейчас патриоты России на фронтах спецоперации выполняют свой долг перед Родиной и своими предшественниками — павшими героями. Наша общая обязанность — поддерживать бойцов и бережно хранить память о солдатах, отстоявших независимость и будущее Отчизны»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона выразил глубокую признательность поисковикам, архивистам, историкам — всем, кто ищет, находит и увековечивает память павших героев. Благодаря им подвиги воинов никогда не будут забыты.

Закон об установлении памятной даты подписал президент России в 2014 году. Дату 3 декабря выбрали потому, что в этот день в 1966-м у стен московского Кремля в Александровском саду торжественно захоронили прах неизвестного солдата.

В памятную дату в учебных заведениях проводят уроки мужества. По всей стране проводят торжественные мероприятия с возложением цветов к мемориалам павшим воинам и Вечному огню. Чаще всего несут красные гвоздики — символ пролитой крови и мужества.