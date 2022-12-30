В Челябинской области члены правительства исполнили мечты южноуральских ребят

Дети получили подарки

В преддверии Нового года в Челябинской области проходит благотворительная акция «Елка желаний». Сбылись заветные желания еще нескольких южноуральских ребят, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин исполнил мечту шестнадцатилетней Ксении из Аши, ее глава семьи был мобилизован. Девочка является призером регионального чемпионата для лиц с ограниченными возможностями здоровья и увлекается рисованием, поэтому руководитель ведомства приготовил для нее набор для творчества, а ее младшей сестре Кристине подарили куклу.

Сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова порадовала трехлетнюю челябинку Софью, которая борется с серьезным аутоиммунным заболеванием и сейчас с отцом проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге. Помощники сенатора вручили девочке куклу Донатину. Проживающий в Донецке пятилетний Артемий получил двухколесный велосипед, а трехлетняя София — батут.

Напомним, в этом году марафон добра в том числе коснулся детей мобилизованных южноуральцев. Исполняют желания члены правительства, главы муниципалитетов, депутаты, сенаторы, омбудсмены и Челябинская епархия.