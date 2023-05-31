В Челябинской области число жалоб на перебои с водой за месяц выросло почти вдвое

Виноваты жара, огороды и старые трубы

В мае жители Челябинской области 573 раза жаловались в интернете на перебои с водоснабжением. По данным Центра управления регионом, чемпионом по числу таких обращений стал Еманжелинский район, где произошли многочисленные аварии на сетях из-за гидроудара (199 обращений). Также в первую тройку антирейтинга вошли Усть-Катав (46 жалоб), Кыштым и Кунашакский район (39 сигналов). Примечательно, что в апреле на подачу воды жаловались 309 раз. О перспективах решения проблем с водоснабжением — в материале Первого областного информагентства.

Дыры и давление

Проблемы с водой в Еманжелинске начались еще 20 мая. Тогда вышла из строя автоматика на насосной станции, из-за чего на сетях водоснабжения произошел гидроудар. Он спровоцировал сразу полтора десятка порывов, причем не выдержавшие напора старые трубы лопались в разных районах города. Коммунальщики и районные власти не раз отчитывались о завершении аварийных работ, но местные жители уверяют, что проблема осталась.

«Город Еманжелинск, 31 мая. Время 11:00, а частный сектор сидит без воды уже 22 часа. От администрации отписки про аварию, а мы делаем хорошую выручку продавцам воды в бутылках, так как даже нет запасов для питья, не говоря об умывании. А в нашем районе проживают семьи с детьми. Им радоваться, что детей напоили в садике и школе? Примите меры!»— пишет Марина Брагина в соцсетях.

Глава района Евгений Светлов рассказал, что с 20 по 25 мая коммунальщики занимались устранением порывов, причем такое количество аварий раньше происходило за 4—6 месяцев. Было принято решение не отключать потребителей, тем не менее до жителей частного сектора и владельцев квартир на верхних этажах вода не доходила из-за низкого давления. Решили вывести шланги из подвалов многоквартирных домов, чтобы жители смогли сделать запас воды.

«По мере устранения порывов давление в системе все же повышалось. К концу первого дня порядка 80% города было с водой, хоть и с низким давлением. До четверга давление полностью восстановили до 2,5 атмосферы, но из-за другого порыва на улице Шахтера и большого расхода воды система полностью не напрессовывалась. Было принято решение организовать подвоз воды. В воскресенье были приняты меры по устранению утечки воды на 16-м порыве. Позавчера и вчера работали ремонтные бригады: заменили 80 метров водовода диаметром 110 мм. Люди отдыхали по 2—3 часа, а потом снова выходили на работу», — рассказал руководитель района.

Но и тут ремонтную бригаду постигла неудача. Разошлась муфта, которая соединяет новую полимерную трубу со старой металлической. Эту проблему тоже устранили, но теперь придется снова ждать, когда давление придет в норму.

«На сегодня среднечасовой расход воды больше, чем приходит в город. Нам сейчас необходимо наполнить накопительные емкости, потому что из-за порывов и аномальной жары емкость наполнена в пределах 50%. Пока мы вынуждены снижать давление в системе в определенные часы, с 13:00 до 17:00, и по ночам, чтобы пополнить запасы. Надеюсь, что все принятые меры принесут результат. К сожалению, есть и факты, когда жители частного сектора в обход счетчика производят отбор воды из системы. Я поручил такие факты пресекать», — отметил Евгений Светлов.

Реакция сверху

На втором месте антирейтинга оказался Усть-Катав, где жители частного сектора, чьи дома находятся на возвышенности, жаловались на прошлой неделе на отсутствие воды. После публикации ИА «Первое областное» об этой ситуации администрация и водоканал все-таки приняли меры. Местная жительница Алия Третьякова рассказала нам, что теперь напор воды такой, что «может вырвать кран». Что конкретно сделали специалисты для решения многолетней проблемы, выяснить нам не удалось, так как ответственные за связи со СМИ чиновники банально не берут трубку.

Что касается Кыштыма, то там текущие вопросы у жителей возникали только по горячей воде, так как в городе началась пора опрессовок. В мэрии подчеркнули, что проблем с холодным водоснабжением на данный момент нет, да и в открытом доступе жалобы тоже отсутствуют. К тому же этим летом городу предстоит масштабная работа по реконструкции теплосетей, так что неудобства в плане горячего водоснабжения все же придется потерпеть. Аналогичная ситуация и в Кунашакском районе, где были обращения по горячей воде. Все-таки не все еще привыкли к необходимым работам по подготовке к следующему отопительному сезону.

Многолетняя проблема

Ненадежным водоснабжение можно назвать и в Копейске. Жалобы на отсутствие воды стали поступать в соцсети со вчерашнего дня. Так, женщина из поселка РМЗ, проживающая на улице Пугачева, рассказала, что они сидят без воды третий день. Весь май приходится терпеть аварии, тонкие струйки воды появляются только по ночам. Кто-то из пользователей соцсетей вовсе расширил географию безводья до всех поселков, которые относятся к городу-спутнику Челябинска.

«Директор МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ отчитался перед жителями, что ситуация под контролем, все аварии устранены, но воды в поселках как не было, так и нет. На улице +32 градуса, что нам делать? У меня в квартире отсутствовала холодная вода в течение четырех дней, с 26 по 30 мая. Никаких плановых ремонтных работ, аварий тоже не было. Предупреждений об отключении холодного водоснабжения никто не делал», — пишет Ирина Елистратова.

Сегодня, 31 мая, с жителями поселка Октябрьского, которые, по их собственным словам, «ходят за водой в магазин как за хлебом», встретились заместитель главы Копейска по ЖКХ Игорь Фролов и директор МУП «КСВВ» Кирилл Корякин.

По словам представителя мэрии, в этом году специально для Октябрьского была запущена новая озоно-фильтровальная станция, так что вода в поселке стала лучше. Однако в течение трех последних дней произошло несколько аварий, нарушивших функционирование водопровода.

«Одни сутки у нас было отключение от „Россети — Урал“ — они выполняли работы на 110-й станции. Потом были порывы на подающем водоводе в скважине. Сейчас все подается в нормативном режиме», — прокомментировал Игорь Фролов.

Самый проблемный участок водовода в поселке решено заменить на новый. Работы обещают завершить до конца июня. По словам директора МУП «КСВВ» Кирилла Корякина, аварийную трубу заменят ночью, так что жители не заметят никаких неудобств.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры в Челябинской области за два года в 30 городах и районах обновят тепловые сети, коллекторы и водоводы. По направлению водоснабжения программа предусматривает обновление и возведение 66 объектов. В перечень вошли Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Уйский, Чебаркульский и Чесменский районы.

Авторы: Марат Худяков, Руслан Сафин