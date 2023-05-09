В Челябинской области число заразившихся корью пациентов выросло до 17

Самая эффективная защита против заразы — вакцинация

В Челябинской области у 17 человек подтверждено заболевание корью. Как рассказала в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт, еще у 16 пациентов есть подозрения на эту инфекцию. Их анализы направлены в Уфу для подтверждения диагноза. Кроме того, чиновница рассказала, как работают специалисты со случаями заражения, а также призвала южноуральцев прививаться от этой болезни.

«В стране продолжают фиксироваться случаи заболевания корью — болезнью, которую многие современные врачи видели только в учебниках. В разных субьектах число заболевших колеблется от десятков до сотен человек. Всем жителям нужно сохранять настороженность и при отсутствии противопоказаний вакцинироваться, если этого не было сделано», — написала Ирина Гехт.

Если случай кори был выявлен, то сотрудники Роспотребнадзора следят за кругом контактных лиц, чтобы начать подчищающую иммунизацию, что помогает не допустить распространения инфекции. Если к вам в дверь постучался медик и рассказал, что в доме или на работе есть пациент с корью, то нужно пройти вакцинацию. Это нужно не только для своего здоровья, но и для безопасности окружающих.

«Так вы сможете избежать носительства и не будете представлять угрозы для окружающих, особенно для людей из групп риска, для которых корь крайне опасна. Я говорю в первую очередь о новорожденных малышах, беременных женщинах и лицах с ослабленным иммунитетом», — подытожила первый вице-губернатор.

В конце апреля было известно о 12 случаях кори в Челябинской области. Инфекция передается стремительно и может вызвать менингоэнцефалит и даже подострый панэнцефалит, поражающий центральную нервную систему. Если прививка имеется, то заболевание может протекать по типу ОРВИ, но коварность кори в том, что ее легко перепутать с гриппом.