В Челябинской области число семей с детьми выросло на 5 тысяч

Об этом рассказали на форуме «Стальное кружево Урала»

В Челябинской области реализуют целый комплекс мер, направленный на поддержку и сохранение семей. Одним из таких ключевых инструментов стал социальный контракт. Об этом рассказали во время круглого стола «Диалог о семейных ценностях: от теории к практике» на женском форуме «Стальное кружево Урала».

«За два года у нас 8 тысяч семей заключили социальный контракт. 85% из них эффективны, то есть материальное положение семей реально улучшилось», — отметила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Количество семей с детьми в Челябинской области превышает 175 тысяч. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на пять тысяч. При этом детей стало больше на 22 тысячи, а многодетных семей — на 5 тысяч.

Наталья Лугачева также отметила, что в регионе действуют такие меры поддержки, как бесплатный проезд для школьников из многодетных семей и компенсация стоимости обучения. Отдельная работа ведется с несовершеннолетними матерями.





«Мы не толкаем в раннюю беременность, но мы поддерживаем девочку, у которой это уже случилось. Мы протягиваем руку и говорим: не бойся, мы с тобой, мы поможем вырастить ребенка», — заявила она.



