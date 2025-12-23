В Челябинской области четырех медработников наградили за смелость и отвагу

Знака отличия они удостоены за спасение жизней военнослужащих

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За смелость и отвагу» четырех сотрудников военного клинического госпиталя № 354. Постановление размещено на портале правовой информации.

Наград удостоены врач — анестезиолог-реаниматолог Игорь Еремин, заведующая рентгеновским отделением Марина Британ, рентгенолаборант Ольга Левчук и хирург Александр Ремезов.

Отмечается, что они проявили самоотверженность, спасая жизни и здоровье военнослужащих при обстоятельствах, сопряженных с риском для собственных здоровья и жизни.