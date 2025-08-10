В Челябинской области чествуют строителей

Именно эти люди создают комфорт и безопасность

Сегодня, 10 августа, в России свой профессиональный праздник отмечают строители. Они не просто возводят стены и конструкции, а создают комфортную, безопасную и современную среду, в которой живут и трудятся южноуральцы, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Отдельно отмечу роль строителей в реализации национальных проектов. За шесть лет совместными усилиями мы построили в Челябинской области почти 11 миллионов квадратных метров жилья, десятки новых школ и детских садов. Счет новых и отремонтированных объектов спорта, культуры, здравоохранения ведется на сотни. Активно модернизируется промышленная база региона»,— перечислил Алексей Текслер.

Он добавил, что южноуральские строители работают быстро, качественно и надежно. В создании комфортной среды им помогают передовые технологии и современные машины, многие из которых создаются на челябинских заводах.

«Искренне горжусь региональным стройкомплексом и желаю всем работникам отрасли новых успехов, интересных проектов, радости от результатов своего труда»,— пожелал глава региона.

День строителя в России впервые отметили в 1956 году. Учреждению праздника предшествовало строительство Жигулевской ГЭС — крупнейшей на тот момент гидроэлектростанции в мире. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был восхищен не только ее масштабом, но и темпами строительства и предложил учредить праздник в честь ее создателей.

Ежегодно в преддверии Дня строителя в России награждают лучших специалистов. Недавно награды из рук губернатора Алексея Текслера получили выдающиеся строители области.