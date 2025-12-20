В Челябинской области чествуют сотрудников ФСБ

В числе их ежедневных задач — предотвращение терактов и борьба с экстремизмом

Сегодня, 20 декабря, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности России. Уже более ста лет эти отважные люди стоят на страже безопасности страны: противодействуют терроризму и экстремизму, борются с коррупцией, защищают Россию от внешних и внутренних врагов, а также выполняют непростые задачи на спецоперации.

«Профессионализм, принципиальность, личное мужество, преданность делу позволяют сотрудникам ФСБ России достойно отвечать на вызовы времени и успешно выполнять свою миссию в самых сложных условиях»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сотрудники органов госбезопасности — настоящие патриоты, которые посвятили свою жизнь защите национальных интересов, добавил глава региона. Это праздник не только действующих сотрудников органов безопасности, но и ветеранов службы, которые передают своим последователям пример и бесценный опыт.

Специалисты, стоящие на страже безопасности страны, появились в 1917 году — тогда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). За годы своего существования она сменила множество названий, аббревиатуры которых — НКВД, ОГПУ, КГБ, ФСБ — известны всем. Но задачи сотрудников органов госбезопасности всегда оставались прежними.

Профессиональный праздник сотрудников ФСБ был учрежден в 1995 году. В этот день традиционно проводят торжественные собрания, на которых подводят итоги и ставят цели на будущее. Также в праздник награждают лучших сотрудников.