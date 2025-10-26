В Челябинской области чествуют работников транспорта

Дорогам и машинам в регионе уделяют особое внимание

Сегодня, 26 октября, в России отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Это праздник не только водителей, но и сотрудников автопредприятий: механиков, инженеров, логистов и даже работников автосервисов.

«Сегодня вместе с вами мы идем по пути масштабных преобразований. Планомерно заменяем подвижной состав, совершенствуем транспортную инфраструктуру и логистику. С 2019 года построили и реконструировали в регионе более 4,4 тысячи километров автодорог, обновили свыше 1300 единиц подвижного состава общественного транспорта»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивает выход транспорта на линию и помогает людям добираться в нужное место в нужное время, а также тех, кто вносит личный вклад в развитие автомобильной отрасли. Особую благодарность Алексей Текслер выразил водителям экстренных служб.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в последнее воскресенье октября. Празднику уже почти 50 лет. В разные годы он назывался по-разному, но суть оставалась прежней.