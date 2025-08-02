В Челябинской области чествуют бойцов «крылатой пехоты»

Воины-десантники всегда были образцом мужества

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Военнослужащие «крылатой пехоты» — образец мужества, самоотверженности и беззаветной преданности Родине, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня российские воины-десантники с честью сражаются на самых ответственных участках специальной военной операции. Бойцы ВДВ демонстрируют беспримерную стойкость и отвагу, нерушимую верность присяге и боевому братству»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что Челябинская область гордится южноуральцами, которые служили и служат в почетных войсках и приумножают славные традиции самоотверженного служения Отечеству, заложенные ветеранами ВДВ.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал десантникам крепкого здоровья и достойной службы.

День Воздушно-десантных войск России ежегодно отмечается 2 августа. Праздник приурочен к событиям, которые произошли в этот день в 1930 году: тогда под Воронежем впервые в истории страны во время учений десантировалась боевая группа из 12 человек. Бойцы продемонстрировали высокую эффективность, и количество подразделений ВДВ в последующие несколько лет существенно увеличилось.

Однако довольно долго десантников относили то к Военно-воздушным силам, то к Сухопутным войскам. «Самостоятельными» они стали лишь в 1991 году. Тогда и началось массовое празднование Дня ВДВ.