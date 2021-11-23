В Челябинской области чествовали юных героев

Подвиги подростков отмечены наградами и медалями

В Челябинске наградили юных героев. В резиденции губернатора прошла церемония вручения наград детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях. Медали «За проявленное мужество» и нагрудные знаки «Горячее сердце» подросткам вручили общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, сенаторы Челябинской области Маргарита Павлова и Олег Цепкин, начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Торжественная церемония состоялась в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» и Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Среди 11 маленьких героев - мальчик Саша, инвалид по зрению, своим трудолюбием добился высоких результатов в спорте и мечтает стать паралимпийским чемпионом по плаванию. Слава Еремин — маленький волонтер с активной жизненной позицией. Мальчик стремится во всем помогать окружающим и в прошлом году собирал макулатуру, чтобы отдать нуждающимся детям вырученные деньги.

Премия «Дети-герои» была инициирована председателем комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Героем России Виктором Бондаревым.