В Челябинской области через железнодорожные пути оборудовали безопасный переход

Ранее ученикам приходилось ежедневно проходить через переезд

В Челябинской области на станции Дубровка в городе Коркино дети ежедневно переходили через железнодорожные пути, чтобы попасть в свою школу на другой части города. Теперь для жителей Дубровки оборудовали безопасный переход. За пешеходов вступилась Челябинская транспортная прокуратура.

Челябинская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Челябинской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры после проверки безопасности движения на участке железнодорожных сетей.

«На станции Дубровка в городе Коркино отсутствовал обустроенный пешеходный переход через железнодорожные пути, позволяющий переходить на другую сторону города, где находится МБОУ „Основная общеобразовательная школа № 14“, в которой обучается более 500 детей», — прокомментировали итоги проверки в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

После прокурорского реагирования на станции оборудован пешеходный переход, установлены устройства, которые позволяют пешеходам оценить дорожную ситуацию еще на подходе к железной дороге.

Напомним, в Челябинске возле станции Чурилово поезд сбил 44-летнюю женщину. Челябинка переходила пути в неположенном месте.