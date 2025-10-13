В Челябинской области через границу не пропустили 23 тонны скорлупы

У инспекторов Россельхознадзора вызвала подозрение скорлупа абрикосовых косточек

На российско-казахстанской границе в Челябинской области, в пункте пропуска Бугристое задержали 23 тонны необычного растительного груза — скорлупы абрикосовых косточек, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Машина со скорлупой, которая используется в разных областях, от медицины и косметологии до промышленности, следовала из Казахстана в Екатеринбург. Происхождение груза — Таджикистан. При проверке установлено, что на груз отсутствует фитосанитарный сертификат, без которого ввоз растительной продукции в Россию невозможен», — рассказали в ведомстве.

Водителя фуры привлекли к административной ответственности, машина со скорлупой под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращена на территорию сопредельного государства.

Скорлупа абрикосовых косточек востребован благодаря прочности, антисептическим свойствам и экологичности. Так, порошок из нее используют как мягкий скрабирующий компонент в скрабах, пилингах, мылах для очищения кожи. Порошок впитывает излишки кожного сала и загрязнения, мягко отшелушивает отмершие клетки кожи, стимулируя обновление кожного покрова. В промышленности скорлупа абрикоса применяется в качестве фильтрующего материала для удаления примесей, используется в промышленных фильтрах для очистки воды и воздуха.