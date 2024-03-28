В Челябинской области бывшего налоговика осудят за полумиллионную взятку

3,5 года он передавал заинтересованному лицу тайные сведения

В Челябинской области осудят бывшего руководителя отдела региональной инспекции налоговой службы и посредника в передаче взятки. В следственном управлении СК России по Челябинской области рассказали, как обвиняемые 3,5 года передавали секретные сведения заинтересованной компании.

Расследование уголовного дела завершено вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Экс-заместитель начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вместе с ним по делу фигурирует 55-летний южноуралец, который стал посредником в получении взяток, его осудят по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

С августа 2019 года по март 2023 года налоговик через посредника получил 450 тыс. рублей. Эту взятку ему передавали за сведения, составляющие налоговую тайну. Информация о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей была интересна представителю коммерческой компании.

«Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд»,— пояснили в пресс-службе СК.