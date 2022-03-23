В Челябинской области будут выращивать подсолнечник из местных семян

Фермеры намерены увеличить посевы масличных культур

В Челябинской области фермеры увеличивают производство масличных культур. За 2021 год в регионе был собран рекордный урожай подсолнечника, а площадь посева увеличилась в полтора раза. В полевой кампании 2022 года аграрии намерены сохранить эти показатели. А упор в предстоящей посевной будет делаться на семена масличных отечественной селекции. Для этого в регионе работает семенной завод по производству семян масличных на базе фермерского хозяйства «Березка», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Масличные — высокомаржинальные культуры, на которые всегда есть спрос в масложировой отрасли и в кормопроизводстве. В региональном Минсельхозе на областном совещании аграриев познакомили с крупнейшим производителем и переработчиком масличных культур в России, а также с фермерским хозяйством «Березка».

Директор хозяйства в Чесменском районе Денис Шумских рассказал, как на базе хозяйства начал действовать семенной завод. В полях здесь выращивают семена масличных, зерновых культур и многолетних трав. Мощность семенного завода — свыше 3 тыс. тонн.

«В нашем хозяйстве подсолнечник выращивается уже 20 лет, это для нас ключевая культура, на которую с экономической точки зрения хозяйство опирается. Совместно с Минсельхозом области мы уже два года закладываем делянки. Нам было предложено создать эту площадку именно с целью популяризации сортов и гибридов отечественной селекции. Мы считаем, что они могут составит сегодня конкуренцию гибридам импортной селекции, если рассматривать в совокупности затраты и получаемую урожайность», — пояснил Денис Шумских.

В 2021 году в хозяйстве закладывались опыты по 16 гибридам и двум сортам. В этом году закладку проведут уже по 25 гибридам.

Партнером региона в части переработки маслосемян может стать Группа компаний «Эфко» — крупнейший производитель и переработчик масличных культур в России. Руководитель направления семеноводства ГК «Эфко» Виталий Маслов рассказал о возможных направлениях сотрудничества.

«Мы занимаем 1-е место в России по экспорту подсолнечного масла, по специализированным жирам, по мыловаренной продукции, второе — по производству майонеза. Один из известных брендов компании — „Слобода“. В планах компании — строительство завода в Тольятти, и мы заинтересованы, чтобы соседние области увеличивали производство масличных культур. Компания, со своей стороны, поддерживает сельхозтоваропроизводителей различными способами — в поставке семян, средств защиты растений и др.», — пояснил он.

По словам Виталия Маслова, совместно с компанией производство масличных в области можно увеличить до 420 тыс. тонн.