В Челябинской области будут восстановлены права 586 пострадавших дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение удовлетворить права дольщиков ещё шести проблемных домов.

Три дома будут достроены, дольщики ещё трёх получат денежные компенсации. Тема восстановления прав участников долевого строительства находится на особом контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Итак, будут достроены: дома № 3.34 и № 3.18 от застройщика ООО «Речелстрой» в Челябинске и дом застройщика ООО «Уралстрой» в Копейске по адресу Чаадаева,79. Компенсации получат дольщики дома № 3.20 застройщика ООО «Речелстрой» и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» в Копейске, по адресу Проспект Победы 48б. Подробная информация по принятым в отношении объектов решениям размещена на сайте Фонда защиты прав граждан по адресу: фонд214.рф, в карточках объектов.

В 2020 году в Челябинской области удовлетворены требования 2 665 дольщиков. Совместная работа с Фондом защиты прав дольщиков привела к положительным результатам по 31 проблемному дому. По остальным объектам работа будет продолжена в новом 2021 году. Предстоит восстановить права дольщиков ещё 18 долгостроев.

