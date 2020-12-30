Три дома будут достроены, дольщики ещё трёх получат денежные компенсации. Тема восстановления прав участников долевого строительства находится на особом контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Итак, будут достроены: дома № 3.34 и № 3.18 от застройщика ООО «Речелстрой» в Челябинске и дом застройщика ООО «Уралстрой» в Копейске по адресу Чаадаева,79. Компенсации получат дольщики дома № 3.20 застройщика ООО «Речелстрой» и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» в Копейске, по адресу Проспект Победы 48б. Подробная информация по принятым в отношении объектов решениям размещена на сайте Фонда защиты прав граждан по адресу: фонд214.рф, в карточках объектов.
В 2020 году в Челябинской области удовлетворены требования 2 665 дольщиков. Совместная работа с Фондом защиты прав дольщиков привела к положительным результатам по 31 проблемному дому. По остальным объектам работа будет продолжена в новом 2021 году. Предстоит восстановить права дольщиков ещё 18 долгостроев.
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