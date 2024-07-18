В Челябинской области будут судить виновника ДТП, в котором погибли четыре человека

Дело о смертельной аварии держит на контроле прокуратура

В Катав-Ивановске направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла семья с малолетними детьми, сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, ЧП произошло в марте 2024 года.

«По версии следствия, обвиняемый, двигаясь по автодороге Усть-Катав — село Орловка, обгоняя попутный автомобиль, не убедился в том, что встречная полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии, выехал на нее и врезался в ВАЗ, в котором ехали взрослые и трое детей», — говорится в сообщении.

В результате аварии супруги и двое малолетних детей скончались на месте, еще одному ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.