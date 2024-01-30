На трассах Челябинской области водителей будут штрафовать за выброс мусора. Камеры фотовидеофиксации на дорогах будут автоматически определять нарушителя и отправлять штраф, сообщил Первому областному информагентству начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
Дороги региона страдают от мусоровозов, которые не закрывают тонары. Управлению передали видео, где видно, что большегруз везет отходы без укрывного материала.
Такой мусор может вывалиться на проезжую часть или попасть в движущиеся автомобили. В связи с этим пройдут проверки перевозчиков ТКО, чтобы пресечь нарушения по перевозке отходов.
«Федеральные трассы — это высочайшие стандарты содержания, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения, тем более профессиональными», — отметил Владимир Муравьев.
Добавим, что накануне на дорогах Челябинской области заработали 58 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их же будут использовать для фиксации правил перевозки мусора.
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