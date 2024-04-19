В Челябинской области будут ловить пьяных водителей

Усиление контроля вводится в канун выходных

Весь уик-энд в Челябинской области будут выявлять пьяных за рулем. О тотальных проверках по исключению из транспортного потока водителей в нетрезвом виде предупредила Госавтоинспекция.

Контроль будет усилен на территории всего региона.

«К экипажам ДПС присоединится передвижной пункт медосвидетельствования Минздрава, который позволяет проводить процедуру на месте», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, за пьяное вождение грозит административная ответственность — штраф и лишение прав на 1,5—2 года, если водителя поймали впервые; если нарушение повторное, водителя ждет уголовная ответственность и наказание вплоть до двух лет лишения свободы.