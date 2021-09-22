В Челябинской области будут делать скамейки из пластиковых отходов

Местное отделение Сбербанка отправит 500 кг отходов на производство

В Челябинской области из пластиковых отходов Сбербанка будут делать антивандальные скамейки. Экологическую акцию запустили совместно с центром утилизации отходов «Чистый Челябинск», сообщили в пресс-службе банка.

На переработку идут пластиковые сейф-пакеты, которые используются для перевозки ценностей. Инкассаторский центр банка уже передал «Чистому Челябинску» 586 кг твердого и мягкого пластика — это сами пакеты и пломбы для их опечатывания. Из них будут производить антивандальные скамейки, которые затем установят в общественных местах.

«Мы выступаем за то, чтобы снижать нагрузку на экологию, поэтому с радостью поддержали инициативу Сбера по передаче полиэтилена на переработку. Одна скамейка „состоит“ из 1250 пакетов и 10 000 пломб — это впечатляющие цифры. Радует, что этот пластик не окажется на полигоне, а обретет вторую жизнь и украсит город», — сообщила основатель центра «Чистый Челябинск» Вероника Варламова.

Цель таких акций — вовлечь в процесс жителей региона.

«В прошлом году мы подписали „Зеленый меморандум“, предусматривающий отказ от бумажных квитанций за коммунальные услуги. В этом году Сбер высадил десятки тысяч деревьев в Челябинской области, провел „Зеленый марафон“, организовал экскурсии на перерабатывающие предприятия. Мы обязательно продолжим работу в этом направлении и призываем всех южноуральцев присоединиться к нам», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.