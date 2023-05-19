В Челябинской области будут активнее обучать мигрантов русскому языку

Это позволит иностранцам быстрее адаптироваться к жизни в российском обществе

Губернатор Алексей Текслер провел заседание Совета по реализации государственной национальной политики. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ответственные лица обсуждали миграционную обстановку в Челябинской области и тематику эффективности адаптации мигрантов в российское общество. Учитывая нынешнюю внешнеполитическую обстановку, глава региона поручил в течение месяца создать профильный экспертный совет, который будет состоять из ведущих ученых этой сферы.

Алексей Текслер начал с того, что в областном центре в этом году произошло несколько резонансных событий, в которых участвовали выходцы из ближнего зарубежья: важно заняться профилактикой этих происшествий.

«Нам нужно проанализировать и отработать дополнительные меры в области межнациональных, межконфессиональных отношений, тем более в актуальный внешнеполитический период. Я уже дал ряд поручений своим заместителям, областным министрам, главам муниципалитетов, подробно обсуждали ситуацию с силовым блоком региона. Но на площадке совета мы с вами, коллеги, имеем возможность в формате диалога обсудить еще раз эти вопросы и, самое главное, найти пути их решения», — отметил губернатор.





Глава региона считает, что при каждом руководителе территории должен работать консультативный орган по межнациональными и межрелигиозным отношениям. В Челябинске такие специалисты уже работают, поэтому в помощь остальным муниципалитетам разработают типовое положение о данной структуре. В этом году область уже выделила 5 миллионов рублей пяти территориям на софинансирование муниципальных программ по национальной политике.

«Новые вызовы и риски в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений требуют передового научного подхода. Поэтому я принял решение сформировать профильный экспертный совет с привлечением ведущих ученых. Прошу ректоров вузов подключиться к работе по формированию пула экспертов. Жду предложений в течение месяца для формирования экспертного совета», — сказал глава региона.

Министр образования региона Александр Кузнецов рассказал о практике обучения детей мигрантов русскому языку и основам знаний о нашей культуре, истории и российской государственности. По этой теме предложено создать научно-прикладной проект, а его наработки распространить по всему региону. Губернатор обратил внимание, что русскому языку нужно активнее обучать не только детей.

«Вопросы анклавов, вопросы отсутствия социальной, культурной адаптации, в основном, связаны с тем, что человек на улицу выйти не может, потому что по-русски не говорит. Дети быстро учатся языку, это понятная, решаемая системная тема, которой мы занимаемся. Нам нужно более активно заняться работой обучения языку всех мигрантов. И вопрос к диаспорам, в первую очередь к таджикской диаспоре. В этой части вопрос остается. Я обращаю внимание и даю поручение в этой части проработать дополнительный комплекс мер. В том числе, возможно, усовершенствовать программу соотечественников в этой части, коллеги. Это серьезная тема, все пляшет от языка. Мы это с вами понимаем», — заключил Алексей Текслер.