В Челябинской области будет жарко 3 июня

Местами пройдут дожди с грозами

Сегодня, 3 июня, в Челябинскую область заглянет настоящее лето: температура воздуха поднимется до +30°C. В отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя. Подробнее о погоде рассказали синоптики Челябинского Гидрометеоцентра.

В Челябинске в утренние часы показания термометров достигнут +10°C, днем ожидается от +28 до +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления до 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске приблизится к +27°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западный до пяти метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают солнечную погоду и прогрев воздуха до +28°C. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

Температура воздуха в Сатке достигнет +25...+27 градусов Цельсия. Малооблачно, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер западный до четырех метров в секунду.

В целом столбики термометров утром в регионе поднимутся до +10°C, днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +25...+30 градусов Цельсия. Переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы при грозе до 14 метров в секунду.