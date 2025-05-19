В Челябинской области будет ветрено и пройдут небольшие дожди 19 мая

В ряде районов температура поднимется выше +20°С

Сегодня, 19 мая, в Челябинской области ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Где-то будет по-летнему жарко, а где-то чуть выше +15°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске зафиксируются на +22°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Магнитогорске также будет около +22°С. Пасмурно. Во второй половине дня вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

Миасцам достанутся облачная погода и +20°С. Днем ожидается кратковременный слабый дождь. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +18°С. День выдастся облачным. Осадки вероятны ближе к вечеру. Ветер юго-западного направления, около 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке и Южноуральске составит +24°С. Хмуро. Ветер юго-западный, 7 и 6 метров в секунду соответственно.

В Верхнем Уфалее градусники покажут +17°С. Дождь на протяжении почти всего дня. Ветер юго-западный, слабый.

В целом в регионе ожидается от +19 до +24°С. В горных районах будет около 16°С тепла. Переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.