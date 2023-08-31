В Челябинской области будет ветрено и дождливо

Порывы могут достигать 20 метров в секунду

Сегодня, 31 августа, в Челябинске будет преимущественно облачно, временами ожидается дождь. В других районах региона синоптики прогнозируют ливни. Температура воздуха пока существенно не поднимется, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около +9°C, днем потеплеет до +14…+16 градусов. Облачно с прояснениями, временами возможен дождь. Ветер северного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В горах синоптики прогнозируют ливни. Температура воздуха составит около +9°C, в отдельных районах будет ниже. Днем обещают повышение до +12…+17 градусов Цельсия. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15—20 метров в секунду.