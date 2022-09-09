В Челябинской области будет ветрено и дождливо

Тепло и солнце в регион вернутся нескоро

Сегодня, 9 сентября, в Челябинской области синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют до +15°C. Погода будет облачной, местами пройдут дожди.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +6°C, днем воздух прогреется от +12 до +14°C. Ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут небольшие дожди, в горных районах осадки будут умеренными. В утренние часы температура воздуха составит около +7°C, днем потеплеет от +10 до +15°C. На юге области обещают до +18°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.