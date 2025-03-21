В Челябинской области будет ветрено 21 марта

Обойдется без осадков

Сегодня, 21 марта, день в Челябинской области выдастся преимущественно солнечным и ветреным. Градусники покажут небольшой минус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске может потеплеть до +4°C. Осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 7 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске, Южноуральске и Аше поднимется до +3°C. Облачно с прояснениями, без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Миассе день выдастся преимущественно солнечным. Градусники покажут около +1°C. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на 0°C. Пасмурно. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

Около +4°C ожидается в Троицке, Карталах и Бредах. Горожан порадует солнечная погода. Ветер северо-западного направления, 7 метров в секунду.

Небольшой минус и облачная погода с прояснениями достанутся жителям Бакала. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от 0 до +5°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. В утренние часы на дорогах локально гололед. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.