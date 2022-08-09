В Челябинской области будет туманно и жарко

В отдельных районах возможен порывистый ветер

В среду, 10 августа, в Челябинской области по-прежнему сохранится жаркая погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают. Утром в регионе возможны туманы.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от +11 до +16 °C, в горах и низинах температура воздуха опустится до +6 °C. Днем потеплеет до +31 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможны туманы. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В столице Южного Урала ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха составит от +14 до +16 °C, днем столбики термометров поднимутся до +28, +30 °C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.